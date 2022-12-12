Аналитики подсчитали индекс крабового салата

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс крабового салата. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В декабре 2022 года продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырёх человек обойдутся в 290,02 рубля. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 10%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт, в который входят крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль.

Так, крабовые палочки в необходимой пропорции стоят 122 рубля, яйца (4 шт.) — 34 рубля, огурцы (1 шт.) — 39,5 рубля, консервированная кукуруза — 75 рублей, майонез (100 г) — 19,2 рубля, соль (чайная ложка) — 32 копейки.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 43 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что средняя цена салата мимоза в России составила 344 рубля 60 копеек. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 8%.