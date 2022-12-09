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В Ханты-Мансийске власти возложили цветы к Вечному огню по случаю Дня героев Отечества

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске 9 декабря. В этот день в России отмечают День героев Отечества.
В Ханты-Мансийске власти возложили цветы к Вечному огню по случаю Дня героев Отечества
  • РИА Новости

«Владимир Якушев вместе с Натальей Комаровой возложил цветы в парке Победы у Вечного огня, а также у монумента рядом с военным комиссариатом... После чего они направились на церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, посвящённую Дню образования автономного округа», — передаёт URA.RU.

День образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в регионе отмечают ежегодно 10 декабря.

Память героев Отечества почтили также и в Ижевске (Удмуртия). Мероприятие состоялось в сквере Победы 9 декабря, сообщает ИА «Удмуртия». Волонтёры, сотрудники МЧС и жители города возложили цветы к Вечному огню.

Ранее министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

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