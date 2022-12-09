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Кабмин России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 млрд рублей

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Правительство России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 млрд рублей.
Кабмин России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 млрд рублей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Решение о дополнительном финансировании было принято правительством исходя из прогноза прироста численности медработников на будущий год», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Ожидается, что в 2023 году будет на 18 тыс. больше врачей, среднего медицинского персонала — на 20 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения и скорой помощи с января 2023 года.

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