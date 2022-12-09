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Исследование: 29% россиян собираются работать в Новый год и праздники

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Исследование, проведённое сервисом «Авито. Работа», показало, что в предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян.

Об этом пишут «Известия».

Ещё треть респондентов планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни со 2 по 8 января.

Последний день уходящего года — 31 декабря — для 41% опрошенных пройдёт в обычном рабочем режиме с полным днём в офисе или на предприятии. Ещё 23% выйдут на работу 31 декабря на неполный рабочий день.

Вместе с тем 1 января большинство респондентов будут отдыхать, рабочие планы строят лишь 3% принявших участие в опросе.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.

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