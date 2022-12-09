В здании ТЦ «Мега Химки» произошёл пожар

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в здании ТЦ «Мега Химки» произошло возгорание.

«В 05:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, 8-й микрорайон, корпус 2», — цитирует заявление МЧС ТАСС.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 250 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.

Пока к тушению пожара привлечены три единицы техники и 11 человек.

Ранее сообщалось, что в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание. К его тушению привлекли пожарный поезд.