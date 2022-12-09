В Барнауле произошёл пожар в производственном здании предприятия

В одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, примерно в 00:50 мск поступил сигнал о возгорании в цехе одного из предприятий, которое располагается на проспекте Космонавтов.

«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании, идёт распространение огня» — говорится в заявлении.

Всего к тушению пожара привлечены более 100 человек и более 30 единиц техники.

В оперативных службах региона уточнили агентству, что здание горит на территории Алтайского шинного комбината.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошёл пожар на складе.