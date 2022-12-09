Узнать больше

В Барнауле произошёл пожар в производственном здании предприятия

Короткая ссылка
В одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, примерно в 00:50 мск поступил сигнал о возгорании в цехе одного из предприятий, которое располагается на проспекте Космонавтов.

«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании, идёт распространение огня» — говорится в заявлении.

Всего к тушению пожара привлечены более 100 человек и более 30 единиц техники.

В оперативных службах региона уточнили агентству, что здание горит на территории Алтайского шинного комбината.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошёл пожар на складе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить