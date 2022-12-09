Для тушения пожара в Барнауле привлекли пожарный поезд

Для тушения возгорания в производственном здании предприятия в Барнауле привлекли пожарный поезд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.

«По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 1000 кв. м, создан штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет», — указали в ведомстве.

Сообщается, что тушение идёт в крайне сложных условиях сильного задымления и мороза.

Ранее сообщалось, что в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание.