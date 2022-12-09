Пожарные локализовали возгорание в Барнауле
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.
«На данный момент пожар локализован, работа продолжается. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сотрудники ведомства спасли трёх работников предприятия, их в «средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны».
Ранее сообщалось, что в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание. К его тушению привлекли пожарный поезд.