Пожарные локализовали возгорание в Барнауле

Пожарные в Барнауле локализовали крупное возгорание на Алтайском шинном комбинате.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.

«На данный момент пожар локализован, работа продолжается. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сотрудники ведомства спасли трёх работников предприятия, их в «средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны».

Ранее сообщалось, что в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание. К его тушению привлекли пожарный поезд.