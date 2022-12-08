Адвокат Тарасов заявил, что США хотели обменять двух американских граждан на Бута
«Когда это предложение было впервые озвучено, это было в конце лета — в начале осени, действительно фигурировал формат два на одного. США хотели получить двух граждан Америки, находящихся в тюрьмах России, в обмен предлагали вернуть России Виктора Бута», — сказал он.
Адвокат добавил, что Россия сочла такой обмен неравнозначным.
Также он заявил, что переговоры об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер велись в атмосфере полной секретности.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.