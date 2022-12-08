Лебедев заявил, что его «бесит», когда люди не могут постоять за свою позицию

Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его «бесит», когда люди не могут постоять за свою позицию.

«Больше всего на свете меня бесит, когда люди не могут за себя постоять и за свою позицию», — сказал он.

Лебедев привёл в пример ситуацию с увольнением телеведущего телеканала «Дождь»*, оговорившегося в прямом эфире. По его мнению, на телеканале «не могут даже просто защитить своих собственных сотрудников, которые ни в чём не виноваты» и «могут иногда ошибаться». Он назвал такую позицию телеканала «жалкой».

«Ну и в дополнение к тому, когда кто-то сомневается, какую сторону надо выбрать и с кем надо быть: сейчас в Киеве получается, что люди, которые крестились в Украинской православной церкви, оказывается, их «крещение недействительное», потому что это «плохая церковь, она с Путиным дружит», а теперь надо идти в Православную церковь Украины, которая, если нужно, «нужных людей» перекрестит», — сказал он.

Также Лебедев заявил, что «все люди, которые выбирают сторону только ради идеологии против своей собственной страны, как правило, всегда оказываются в самом жалком положении из всех возможных».

Напомним, 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.