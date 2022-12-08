Супруга Бута рассказала, что два дня назад он ещё не знал о планируемом обмене

Супруга вернувшегося в Россию из американской тюрьмы россиянина Виктора Бута рассказала, что два дня назад он ещё не знал о планируемом обмене. Об этом она сказала в интервью «России 24».

«Мы во вторник с Виктором разговаривали, он ещё ничего не знал», — цитирует её ТАСС.

По словам супруги, Виктор Бут как раз планировал 8 декабря ей звонить, но теперь они вместо звонка «увидятся и обнимутся».

Ранее один из адвокатов россиянина Алексей Тарасов рассказал, что сроки обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер были неизвестны до последнего момента.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.