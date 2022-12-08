Супруга Бута рассказала, что два дня назад он ещё не знал о планируемом обмене
- AP
«Мы во вторник с Виктором разговаривали, он ещё ничего не знал», — цитирует её ТАСС.
По словам супруги, Виктор Бут как раз планировал 8 декабря ей звонить, но теперь они вместо звонка «увидятся и обнимутся».
Ранее один из адвокатов россиянина Алексей Тарасов рассказал, что сроки обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер были неизвестны до последнего момента.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.
Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.