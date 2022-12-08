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Адвокат: до последнего момента было неизвестно, когда состоится обмен Бута на Грайнер

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Сроки обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер были неизвестны до последнего момента, заявил один из адвокатов россиянина Алексей Тарасов в эфире телеканала «Россия 24».
Адвокат: до последнего момента было неизвестно, когда состоится обмен Бута на Грайнер
  • AP

«Это было, в общем, ожидаемо, конечно, конкретных дней, конкретных моментов мы не могли предугадать, потому что, действительно, общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединённых Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — приводит его слова ТАСС.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.

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