Адвокат: до последнего момента было неизвестно, когда состоится обмен Бута на Грайнер

Сроки обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер были неизвестны до последнего момента, заявил один из адвокатов россиянина Алексей Тарасов в эфире телеканала «Россия 24».

«Это было, в общем, ожидаемо, конечно, конкретных дней, конкретных моментов мы не могли предугадать, потому что, действительно, общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединённых Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — приводит его слова ТАСС.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.

Виктор Бут находился в заключении в Соединённых Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США.