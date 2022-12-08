Совфед рассмотрит закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев 14 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
8 декабря Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении.
Отмечается, что для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется.
Запрет не будет распространяться и на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.