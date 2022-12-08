Аналитики назвали сферу продаж финансово привлекательной для работников на удалёнке

Специалисты платформы «Авито. Работа» провели исследование и выяснили средний уровень зарплат в сфере продаж, услуг банков и образования для сотрудников на удалёнке.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Наиболее выгодные предложения для удалённой работы следует искать в сферах с высоким уровнем цифровизации процессов: в электронной коммерции и онлайн-продажах, интернет-банкинге и онлайн-образовании», — сообщил управляющий директор «Авито. Работы» Артём Кумпель.

Так, медианная зарплата для специалистов в области продаж в маркетплейсах и менеджеров по работе с клиентами составила до 62 500 рублей в месяц — это на 39% выше, чем год назад.

В банковской сфере медианная зарплата для кандидатов на удалёнке выросла по отношению к 2021 году на 12% и составила 47 500 рублей, а в сфере образования — на 14%, до 40 тыс. рублей в месяц.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в Москве более 111 тыс. молодых специалистов нашли работу благодаря столичной службе занятости с начала 2019 года.