Правительство России продлило программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года

Правительство России продлило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года.

Как уточняется в Telegram-канале, на реализацию программы в 2023—2025 годах предусмотрено около 70 млрд рублей, из них 20 млрд рублей — в 2023-м.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, за три года действия программы было выдано свыше 55 тыс. кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

Ранее эксперт на рынке недвижимости, риелтор Александр Кузьмин заявил, что квартиру выгоднее покупать в декабре, а не в январе. В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он напомнил, что участники рынка вторичного жилья ждут решения ЦБ по ключевой ставке, которое должно быть принято 16 декабря.