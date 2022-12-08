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Правительство России продлило программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года

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Правительство России продлило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года.
Правительство России продлило программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года
  • РИА Новости

Как уточняется в Telegram-канале, на реализацию программы в 2023—2025 годах предусмотрено около 70 млрд рублей, из них 20 млрд рублей — в 2023-м.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, за три года действия программы было выдано свыше 55 тыс. кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

Ранее эксперт на рынке недвижимости, риелтор Александр Кузьмин заявил, что квартиру выгоднее покупать в декабре, а не в январе. В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он напомнил, что участники рынка вторичного жилья ждут решения ЦБ по ключевой ставке, которое должно быть принято 16 декабря.

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