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Медведев: при весомых основаниях для смертной казни Конституцию можно не менять

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Зампред России Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал РИА Новости возможность возвращения смертной казни в стране.
Медведев: при весомых основаниях для смертной казни Конституцию можно не менять
  • РИА Новости

Медведев подчеркнул, что никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Он добавил, что это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания.

«Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств, прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало», — сказал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что «тогда не нужно менять Конституцию».

«Это абсолютно излишне», — сказал высокопоставленный чиновник.

Он также сообщил, что достаточно того, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни.

«А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», — подытожил Медведев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что его позиция по возвращению смертной казни не изменилась.

Также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.

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