Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
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«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое приводит РИА Новости.
Губернатор Югры Наталья Комарова ранее заявила, что поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершены.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело.