Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до девяти, врачам не удалось спасти пациентку 62 лет, сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое приводит РИА Новости.

Губернатор Югры Наталья Комарова ранее заявила, что поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершены.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело.