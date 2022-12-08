Узнать больше

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

Короткая ссылка
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до девяти, врачам не удалось спасти пациентку 62 лет, сообщили в Департаменте здравоохранения ХМАО.
Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
  • globallookpress.com
  • © Russian Emergencies Ministry

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое приводит РИА Новости.

Губернатор Югры Наталья Комарова ранее заявила, что поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершены.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить