Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Нижневартовске завершены
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram.
«Спасатели, службы МЧС завершили поисково-спасательные работы в Нижневартовске. К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли», — сообщила губернатор.
Она добавила, что Главным управлением МЧС России по автономному округу достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребёнка.
«Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста», — отметила Комарова.
В городе 7 декабря объявили днём траура.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело.