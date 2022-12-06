Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Нижневартовске завершены

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершены.

Об этом она написала в своём Telegram.

«Спасатели, службы МЧС завершили поисково-спасательные работы в Нижневартовске. К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли», — сообщила губернатор.

Она добавила, что Главным управлением МЧС России по автономному округу достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребёнка.

«Соболезную родным, близким погибших. Скорбим. Люди, берегите себя, пожалуйста», — отметила Комарова.

В городе 7 декабря объявили днём траура.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело.