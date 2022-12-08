Минздрав: заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 31,4% с 2018 по 2021 год

Заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 31,4% с 2018 по 2021 год сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается», — говорится в заявлении министерства.

Так, суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4% — с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения.

«В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их накоплению в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер», — добавили в ведомстве.

По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, это около 0,58% населения страны, отметил Минздрав.

В ноябре 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 2017 по 2020 год количество новых случаев заражения ВИЧ в России снизилось почти на 30%.