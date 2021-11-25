Мурашко отметил снижение числа случаев заражения ВИЧ в России

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С 2017 по 2020 год количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось почти на 30%, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Мурашко отметил снижение числа случаев заражения ВИЧ в России
  • РИА Новости

«Согласно данным статистики, в период с 2017 по 2020 год отмечено устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции — от 85,8 тыс. человек в 2017 году до 60,3 тыс. человек в 2020 году», — приводит ТАСС слова Мурашко на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

По его словам, данный результат достигнут во многом благодаря продуктивной профилактической работе на всех уровнях.

Он добавил, что Россия на сегодняшний день стала одним из мировых лидеров по охвату населения скринингом на ВИЧ.

Министр также отметил, что в России удалось почти полностью пресечь вертикальную передачу заболевания.

19 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от ВИЧ-инфекции в России впервые за пять месяцев 2021 года снизилась на 14,1%.

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