Голикова сообщила о снижении смертности от ВИЧ-инфекции в России

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Смертность от ВИЧ-инфекции в России впервые за пять месяцев 2021 года снизилась на 14,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила о снижении смертности от ВИЧ-инфекции в России
  • РИА Новости

По её словам, увеличение смертности, связанной с COVID-19 и его последствиями, «внесло коррективы в положительную динамику» роста численности населения России.

«Но в то же время по итогам пяти месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулёза — на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, — на 14,1% и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%», — сказала Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом Владимиром Путиным.

В декабре 2020 года премьер Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года.

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