Мишустин утвердил госстратегию противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года», — говорится в тексте распоряжения.

Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство план мероприятий по реализации этой госстратегии.

Ранее, как сообщал Nation News, директор фонда «Фокус-Медиа», член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Евгения Алексеева прокомментировала ситуацию с ВИЧ.