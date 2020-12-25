Мишустин утвердил госстратегию противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года.
Мишустин утвердил госстратегию противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года», — говорится в тексте распоряжения.

Минздраву поручено за шесть месяцев представить в правительство план мероприятий по реализации этой госстратегии.

Ранее, как сообщал Nation News, директор фонда «Фокус-Медиа», член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Евгения Алексеева прокомментировала ситуацию с ВИЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить