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В Удмуртии рассказали о планах по строительству нового аэропорта с международным терминалом

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что подготовка к строительству нового аэропорта в Ижевске идёт по плану.
В Удмуртии рассказали о планах по строительству нового аэропорта с международным терминалом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Это очень сложный технический проект более чем на 4 млрд рублей. Сейчас самое главное — выбрать правильного подрядчика», — сказал Бречалов в ходе прямого эфира.

По его словам, аэропорт с международным терминалом должны сдать в I квартале 2024 года, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал.

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