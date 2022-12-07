В Удмуртии рассказали о планах по строительству нового аэропорта с международным терминалом
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Об этом сообщает izhlife.ru.
«Это очень сложный технический проект более чем на 4 млрд рублей. Сейчас самое главное — выбрать правильного подрядчика», — сказал Бречалов в ходе прямого эфира.
По его словам, аэропорт с международным терминалом должны сдать в I квартале 2024 года, передаёт izh.kp.ru.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал.