В аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал

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В аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал, в его создание и в привокзальную площадь будет вложено 15 млрд рублей, рассказал Александр Никонов, директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», которая управляет аэропортом.
В аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал
  • РИА Новости

«В 2023-м завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году», — сказал он журналистам, слова Никонова приводит Интерфакс.

Общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта планируются в размере более 20 млрд рублей.

Агентство отмечает, что по итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров и стал рекордным.

В 2022 году показатель может вырасти до 13 млн человек.

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