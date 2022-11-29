В аэропорту Сочи к 2026 году планируется открыть новый пассажирский терминал, в его создание и в привокзальную площадь будет вложено 15 млрд рублей, рассказал Александр Никонов, директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», которая управляет аэропортом.

«В 2023-м завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году», — сказал он журналистам, слова Никонова приводит Интерфакс.

Общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта планируются в размере более 20 млрд рублей.

Агентство отмечает, что по итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров и стал рекордным.

В 2022 году показатель может вырасти до 13 млн человек.