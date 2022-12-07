Врач Казьмин рассказал о группах риска по лимфостазу
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В беседе с Тульской службой новостей он заявил, что это в том числе люди с сахарным диабетом и ожирением.
Как отметил эксперт, изначально данное заболевание не вызывает дискомфорта, но это не значит, что на отёчность рук и ног не стоит обращать внимание.
«Болезнь развивается медленно, но запускать её ни в коем случае нельзя», — сказал Казьмин.
По его словам, при первых признаках и симптомах нужно сразу обратиться к лимфологу.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.