Врач Казьмин рассказал о группах риска по лимфостазу

Кандидат медицинских наук, врач-лимфолог Тульского центра диагностики и лечения Зорий Казьмин рассказал, кто входит в группы риска по лимфостазу.

В беседе с Тульской службой новостей он заявил, что это в том числе люди с сахарным диабетом и ожирением.

Как отметил эксперт, изначально данное заболевание не вызывает дискомфорта, но это не значит, что на отёчность рук и ног не стоит обращать внимание.

«Болезнь развивается медленно, но запускать её ни в коем случае нельзя», — сказал Казьмин.

По его словам, при первых признаках и симптомах нужно сразу обратиться к лимфологу.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.