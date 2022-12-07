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Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову по делу о госизмене

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене.
Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову по делу о госизмене
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«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— приводит РИА Новости заявление судебной коллегии.

5 сентября Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчине также назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Позднее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Сафронову.

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