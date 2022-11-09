Адвокат: жалобу на приговор Сафронову по делу о госизмене рассмотрят 30 ноября
- РИА Новости
«Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября», — приводит его слова РИА Новости.
Уточняется, что слушание состоится в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
5 сентября Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчине также назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из разведок стран Запада за деньги.
Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал приговор «очень суровым».