Адвокат: жалобу на приговор Сафронову по делу о госизмене рассмотрят 30 ноября

Апелляционную жалобу на приговор советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене рассмотрят 30 ноября, сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

«Рассмотрение жалобы назначено на 30 ноября», — приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что слушание состоится в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

5 сентября Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчине также назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из разведок стран Запада за деньги.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал приговор «очень суровым».