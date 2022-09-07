Путин сообщил, что осуждённый Сафронов за деньги передавал данные разведке западной страны
«Что касается 22 лет... Знаю, что он был не только журналистом, но и советником руководителя «Роскосмоса» и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок», — сказал Путин.
По его словам, контрразведка следила за Сафроновым в течение нескольких лет, «сидела на каналах его связи» с теми, кто платил ему за закрытую, секретную информацию деньги.
«Всё отфиксировала, в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение», — добавил президент.
5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.
Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года.