Путин сообщил, что осуждённый Сафронов за деньги передавал данные разведке западной страны

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов получил срок в 22 года за то, что передавал сведения одной из разведок стран Запада за деньги, сообщил президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума.

«Что касается 22 лет... Знаю, что он был не только журналистом, но и советником руководителя «Роскосмоса» и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок», — сказал Путин.

По его словам, контрразведка следила за Сафроновым в течение нескольких лет, «сидела на каналах его связи» с теми, кто платил ему за закрытую, секретную информацию деньги.

«Всё отфиксировала, в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение», — добавил президент.

5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года.