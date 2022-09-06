Песков назвал очень суровым приговор Сафронову
- РИА Новости
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Он отметил, что не имеет права комментировать приговор, вынесенный судом, передаёт РИА Новости.
«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что ему «больше нечего сказать по этой теме».
5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.
Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года.