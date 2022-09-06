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Песков назвал очень суровым приговор Сафронову

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире РБК ТВ назвал очень суровым приговор экс-советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене.
Песков назвал очень суровым приговор Сафронову
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Он отметил, что не имеет права комментировать приговор, вынесенный судом, передаёт РИА Новости

«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что ему «больше нечего сказать по этой теме».

5 сентября Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Кроме того, мужчине назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года.

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