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AmRest договорилась о продаже «Альмире» доли в сети ресторанов KFC в России

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Польская группа компаний AmRest, которая владеет пятой частью ресторанов KFC в России, продаёт их российской компании «Альмира» и ожидает получить не менее €100 млн.
AmRest договорилась о продаже «Альмире» доли в сети ресторанов KFC в России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands, Inc., и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.

В конце ноября Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» — о продаже своих российских активов.

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