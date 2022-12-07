AmRest договорилась о продаже «Альмире» доли в сети ресторанов KFC в России
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Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands, Inc., и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.
В конце ноября Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.
Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» — о продаже своих российских активов.