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В командировку в ДНР направилась ещё одна бригада врачей из Москвы

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В командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.
В командировку в ДНР направилась ещё одна бригада врачей из Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий», — отмечается в сообщении.

Московские специалисты оказывают экстренную и плановую помощь пациентам в больницах Луганска и Донецка, принимают участие в консилиумах, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что врачи из ЛНР проходят обучение в одной из столичных детских больниц.

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