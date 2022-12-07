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Инфекционист Поздняков рассказал об отличиях свиного гриппа от COVID-19

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Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, чем свиной грипп отличается от COVID-19.
Инфекционист Поздняков рассказал об отличиях свиного гриппа от COVID-19
  • РИА Новости

«Клинически ковид и грипп в типичных случаях отличить всё же можно: для варианта «цербер» и для предыдущих субштаммов характерны, по сути, обычные симптомы ОРВИ. Это насморк, кашель, лихорадка, чаще субфебрильная, интоксикация организма той или иной степени», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, специфических симптомов, характерных только для COVID-19, как это было в начале пандемии, уже нет.

«Клинические симптомы штамма гриппа А (H1N1): фебрильная лихорадка, то есть температура 39,5 °С и выше, причём стартует заболевание резко, также выражены симптомы интоксикации, ломота в теле, а насморк и кашель возникают позже», — сообщил Поздняков.

Он добавил, что кашель при гриппе возникает на вторые или третьи сутки.

Со своей стороны, руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи доктор биологических наук Максим Шмаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что тяжесть вирусной гриппозной инфекции зависит от состояния организма, от хронических заболеваний человека, его возраста.

«Те штаммы, которые называются сезонными, не отличаются от предыдущих штаммов своей вирулентностью», — добавил он.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие осложнения могут быть от свиного гриппа.

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