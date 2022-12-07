Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Пирогову
- РИА Новости
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибшей Пироговой.