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Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Пирогову

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшую при обстреле Донецка депутата парламента ДНР Марию Пирогову.
Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Пирогову
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибшей Пироговой.

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