Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Пирогову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшую при обстреле Донецка депутата парламента ДНР Марию Пирогову.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибшей Пироговой.