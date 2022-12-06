️Депутат парламента ДНР Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию.
«Погибла, подтверждаем», — сказал собеседник агентства.
Как уточняет РИА Новости, её тело опознали родственники.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что число пострадавших в результате обстрелов Донецка боевиками ВСУ возросло до 10.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что шесть мирных жителей погибли в результате обстрела города со стороны ВСУ.