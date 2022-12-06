️Депутат парламента ДНР Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

️Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию.

«Погибла, подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет РИА Новости, её тело опознали родственники.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что число пострадавших в результате обстрелов Донецка боевиками ВСУ возросло до 10.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что шесть мирных жителей погибли в результате обстрела города со стороны ВСУ.