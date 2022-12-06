Узнать больше

️Депутат парламента ДНР Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Короткая ссылка
️Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
️Депутат парламента ДНР Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию.

«Погибла, подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет РИА Новости, её тело опознали родственники.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что число пострадавших в результате обстрелов Донецка боевиками ВСУ возросло до 10.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что шесть мирных жителей погибли в результате обстрела города со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить