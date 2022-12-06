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Штаб ДНР заявил об увеличении числа пострадавших от обстрелов ВСУ в Донецке до 10

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Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что число пострадавших в результате обстрелов Донецка боевиками ВСУ возросло до 10.
Штаб ДНР заявил об увеличении числа пострадавших от обстрелов ВСУ в Донецке до 10
  • РИА Новости

«Число раненых возросло до 10 человек», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что шесть мирных жителей погибли в результате обстрела города со стороны ВСУ.

6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

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