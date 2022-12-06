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Пушилин выразил соболезнования родным погибшей депутата ДНР Пироговой

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибшей Марии Пироговой, депутата Народного совета Донецкой Народной Республики.
Пушилин выразил соболезнования родным погибшей депутата ДНР Пироговой
  • РИА Новости

«Сегодня Донецк вновь переживает страшный день. Постоянно приходит информация о погибших, число жертв растёт... Только что узнал, что погибла депутат Народного совета, волонтёр Мария Пирогова. Маша! Не верится... Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас», — написал он в своём Telegram.

Пушилин добавил, что Пирогова с 2014 года начала помогать людям: собирала вещи, лично развозила нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. 

Ранее сообщалось, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

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