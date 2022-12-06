Пушилин выразил соболезнования родным погибшей депутата ДНР Пироговой

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибшей Марии Пироговой, депутата Народного совета Донецкой Народной Республики.

«Сегодня Донецк вновь переживает страшный день. Постоянно приходит информация о погибших, число жертв растёт... Только что узнал, что погибла депутат Народного совета, волонтёр Мария Пирогова. Маша! Не верится... Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас», — написал он в своём Telegram.

Пушилин добавил, что Пирогова с 2014 года начала помогать людям: собирала вещи, лично развозила нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим.

Ранее сообщалось, что Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что боевики ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град».