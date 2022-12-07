Юрист Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учёте периода ухода за ребёнком
В интервью агентству «Прайм» она рассказала, что при формировании выплат выбирается самый выгодный для пенсионера вариант, при этом в ряде случаев об определённых периодах стажа ПФР стоит не сообщать.
«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — сказала Ногайлиева.
Так, речь идёт о таких периодах, как получение профессионального образования, уход за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также работа в районах Крайнего Севера.
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