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Юрист Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учёте периода ухода за ребёнком

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Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева сообщила о ситуациях, когда попытка увеличить пенсию за счёт стажа даёт обратный эффект.

В интервью агентству «Прайм» она рассказала, что при формировании выплат выбирается самый выгодный для пенсионера вариант, при этом в ряде случаев об определённых периодах стажа ПФР стоит не сообщать.

«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — сказала Ногайлиева.

Так, речь идёт о таких периодах, как получение профессионального образования, уход за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также работа в районах Крайнего Севера.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий. Копии текста законопроекта и пояснительной записки к нему имеются в распоряжении RT.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рекомендовала россиянам проверять размер перечислений в Пенсионный фонд.

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