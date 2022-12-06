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Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
  • РИА Новости

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах, и абсолютно важно защитить сегодня детей», — цитирует его РИА Новости.

Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

26 ноября Мурашко предупредил, что активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне. Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция.

Кроме того, главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU рассказал о методах профилактики свиного гриппа.

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