Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в текущем сезоне
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Об этом он сказал на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.
«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение», — цитирует его РИА Новости.
Министр посоветовал людям, которые ещё не сделали прививку от гриппа, пройти эту процедуру. Тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, Мурашко напомнил о необходимости ревакцинироваться.
Он подчеркнул, что сегодня уже применяется интраназальная вакцина «Спутник», при этом она действует и против аденовирусной инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).