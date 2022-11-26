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Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в текущем сезоне

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Активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне, вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в текущем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом он сказал на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение», — цитирует его РИА Новости.

Министр посоветовал людям, которые ещё не сделали прививку от гриппа, пройти эту процедуру. Тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, Мурашко напомнил о необходимости ревакцинироваться.

Он подчеркнул, что сегодня уже применяется интраназальная вакцина «Спутник», при этом она действует и против аденовирусной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

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