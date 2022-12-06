В ряде районов Крыма продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
- РИА Новости
Речь идёт о городах Армянске, Джанкое, Керчи и Красноперекопске, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.
Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству.
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности», — сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.
Ранее сообщалось, что в Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.