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В ряде районов Крыма продлён «жёлтый» уровень террористической опасности

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«Жёлтый» уровень террористической опасности, введённый весной в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, будет действовать до 22 декабря.
В ряде районов Крыма продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости

Речь идёт о городах Армянске, Джанкое, Керчи и Красноперекопске, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности», — сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.

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