В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.

«Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 12 декабря.

Также высокий уровень террористической опасности был продлён в Брянской области до 20 декабря.