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В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

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В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.
В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости

«Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 12 декабря.

Также высокий уровень террористической опасности был продлён в Брянской области до 20 декабря.

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