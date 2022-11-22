Глава Крыма Аксёнов сообщил, что никакой эвакуации из Армянска нет

Никакой эвакуации из Армянска нет, информация об этом распространяется украинскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал он в Telegram.

Аксёнов подчеркнул, что Крыму как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает.

«Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, я могу сказать, что мы ещё посмотрим, кто где будет летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать», — сказал Аксёнов в видеообращении к крымчанам.

Город Армянск находится на севере Крыма, он расположен на Перекопском перешейке у границы с Херсонской областью.