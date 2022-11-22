Узнать больше

Глава Крыма Аксёнов сообщил, что никакой эвакуации из Армянска нет

Короткая ссылка
Никакой эвакуации из Армянска нет, информация об этом распространяется украинскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма Аксёнов сообщил, что никакой эвакуации из Армянска нет
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет», — написал он в Telegram.

Аксёнов подчеркнул, что Крыму как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает.

«Все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, я могу сказать, что мы ещё посмотрим, кто где будет летом и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать», — сказал Аксёнов в видеообращении к крымчанам.

Город Армянск находится на севере Крыма, он расположен на Перекопском перешейке у границы с Херсонской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить