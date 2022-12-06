Баталина заявила о большой разнице в заработной плате женщин и мужчин

Разрыв в заработной плате мужчин и женщин в России постепенно сокращается, но по-прежнему остаётся на высоком уровне. Сейчас он составляет 28%.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По её словам, помимо разницы в заработной плате, сохраняются ещё и некоторые барьеры, связанные с женской занятостью.

«Женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения», — сказала Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Она отметила, что для обеспечения равенства на корпоративном уровне в рамках совета Евразийского женского форума развиваются различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты.