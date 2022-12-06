Баталина заявила о большой разнице в заработной плате женщин и мужчин
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
По её словам, помимо разницы в заработной плате, сохраняются ещё и некоторые барьеры, связанные с женской занятостью.
«Женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения», — сказала Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.
Она отметила, что для обеспечения равенства на корпоративном уровне в рамках совета Евразийского женского форума развиваются различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты.