Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак на Россию, принимаются необходимые меры.

«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России.

Он также отметил, что Совет безопасности России собирается обычно раз в неделю.

Ранее сообщалось, что 6 декабря президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами российского Совбеза. Как отмечалось, Путин предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности.

Бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказал мнение, что попытки атак на российские аэродромы свидетельствуют о новом и опасном повороте в конфликте.