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Путин предложил СБ России обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности страны

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Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.
Путин предложил СБ России обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности страны
  • РИА Новости

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства. Давайте начнём работать», — заявил Путин.

Ранее в Кремле заявили о консолидации граждан вокруг президента в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Путин в апреле отмечал, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.

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