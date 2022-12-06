Путин предложил СБ России обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности страны

Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства. Давайте начнём работать», — заявил Путин.

Ранее в Кремле заявили о консолидации граждан вокруг президента в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Путин в апреле отмечал, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.