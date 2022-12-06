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Песков прокомментировал сообщения о возможности новой волны мобилизации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможности новой волны мобилизации.
Песков прокомментировал сообщения о возможности новой волны мобилизации
  • РИА Новости

«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцстеях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Минобороны, от президента. Что касается мобилизации, то президент уже всё сказал», — сообщил он.

Ранее Песков уже заявлял, что никакой новой информации о мобилизации в России нет.

1 ноября он также заявил, что российский лидер Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу окончания частичной мобилизации, для её завершения указ не нужен.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

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