В Москве врачи общей практики проходят обучение на базе кадрового центра Депздрава

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице на базе кадрового центра Депздрава стартовал новый этап образовательной программы для врачей общей практики.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Недавно стартовал новый этап комплексной программы — началось обучение ещё по трём направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Обучение завершится в феврале 2023 года», — сказала Ракова.

По её словам, образовательная программа состоит из 13 модулей. В обучение входят теоретические занятия и отработка практических навыков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.