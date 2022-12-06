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В Москве врачи общей практики проходят обучение на базе кадрового центра Депздрава

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице на базе кадрового центра Депздрава стартовал новый этап образовательной программы для врачей общей практики.
В Москве врачи общей практики проходят обучение на базе кадрового центра Депздрава
  • РИА Новости

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Недавно стартовал новый этап комплексной программы — началось обучение ещё по трём направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Обучение завершится в феврале 2023 года», — сказала Ракова.

По её словам, образовательная программа состоит из 13 модулей. В обучение входят теоретические занятия и отработка практических навыков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

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