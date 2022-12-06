Исследование: 60% россиян иногда устраивают ночные перекусы

Согласно результатам исследования, проведённого сервисом Level Kitchen, больше половины опрошенных россиян признались, что практикуют ночные перекусы.

Как пишут «Известия», 60% опрошенных иногда устраивают себе ночной приём пищи, при этом более 75% из них выбирают далеко не самую лёгкую еду.

Раз в неделю или в месяц устраивают ночные походы к холодильнику 14% участников опроса, 39% воздерживаются от приёмов пищи по ночам.

Самыми популярными блюдами для ночных перекусов стали мучное и сладкое, мясо или рыба с гарниром, фастфуд, овощи и фрукты, молочная продукция, орехи с сухофруктами.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.