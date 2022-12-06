Исследование: 60% россиян иногда устраивают ночные перекусы
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Как пишут «Известия», 60% опрошенных иногда устраивают себе ночной приём пищи, при этом более 75% из них выбирают далеко не самую лёгкую еду.
Раз в неделю или в месяц устраивают ночные походы к холодильнику 14% участников опроса, 39% воздерживаются от приёмов пищи по ночам.
Самыми популярными блюдами для ночных перекусов стали мучное и сладкое, мясо или рыба с гарниром, фастфуд, овощи и фрукты, молочная продукция, орехи с сухофруктами.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.