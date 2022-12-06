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Ушаков заявил о консолидации элит и общества России перед лицом внешнего давления

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В России существует консолидация элит и общества перед лицом внешнего давления, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков заявил о консолидации элит и общества России перед лицом внешнего давления
  • РИА Новости

Ушаков заявил, что задачи внешней политики России связаны с достижением целей национального развития страны и процветания экономики.

«Для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ушакова, это стало особенно важным сейчас, когда «события 2022 года акцентировали реальные факторы силы в мировых делах».

Ранее в Кремле отмечали, что 2022-й стал годом объединения граждан и их консолидации вокруг главы государства.

Сам президент подчеркнул, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость и поддерживает вооружённые силы.

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