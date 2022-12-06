В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре

Фракция «Справедливая Россия — За Правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести с декабря 2022 года ежегодную выплату дополнительной тринадцатой пенсии по старости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — говорится в документе.

Миронов подчеркнул, что пенсионеры являются самыми социально незащищёнными гражданами и «государство обязано оказывать им поддержку» в виде дополнительных выплат.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий. Копии текста законопроекта и пояснительной записки к нему имеются в распоряжении RT.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рекомендовала россиянам проверять размер перечислений в Пенсионный фонд.